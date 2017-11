Aydın TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye'yi, Bu Nefretin Arasına Sıkıştırmamak Lazım

TBB Başkanı Feyzioğlu: Türkiye'yi, bu nefretin arasına sıkıştırmamak lazım



TÜRKİYE Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, 80 milyonluk Türkiye'nin yapılan yanlışlıklar ve dayatmalar nedeniyle, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan nefret edenler ve ona koşulsuzca sevdalı olanlar arasında sıkıştırıldığı belirtip, "Bu koşulsuz sevdalılar, Tayyip Bey gözgöre göre yanlışta yapsa, 'Senden doğrusu yok' diyor, alkışlıyor. Doğru bir şey yapılsa da öbür taraf nefretle saldırıyor. Arada asıl büyük kitle, 80 milyonluk dev kitle, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bin yıllık devlet geleneği, tel tel dökülmeye başlıyor. Türkiye'yi, bu nefretin arasına sıkıştırmamak lazım" dedi.



Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, Aydın Barosu Başkanı Gökhan Bozkurt'un davetlisi olarak geldiği Aydın'da, stajyer avukatların yemin etmesi ve stajını tamamlayan genç avukatları sertifikalarının verilmesi için düzenlenen törene katıldı. Feyzioğlu, daha sonra stajyer avukatların eğitimine katılarak ders verdi. Metin Feyzioğlu burada basına yaptığı açıklamada, "Öncelikle Türkiye ve Türk milleti, milli duruş, üniter devlet, milli görüş gibi her konuya milli olarak bakmamız gerekir. Bizler hukukçuyuz. Hukukçu olarak 80 milyon vatandaşımızı hukuk paydasında buluşturma mücadelesinde ön safta çalışıyor ve görev yapıyoruz. Türkiye açısından da bu görevin her zamankinden de daha önemli olduğunu görüyoruz. Burada bir kutuplaşma, birbirine düşmanlaşma söz konusu. 'Acı' dediğimizde, aynı acıyı anlamama, aynı gururu paylaşmama gibi Türkiye farklı bir yöne doğru sürükleniyor. 80 milyon vatandaşımızı kader birliğine, geleceği birlikte inşa etme ülküsüne inandırmamız lazım. Bunu ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşını kanun, yargı önünde eşit şekilde güvenliğe ve güvenceye kavuşturarak yapabiliriz. Hiç kimse siyasi düşünceleri, mezhebi, inancı ve cinsiyeti sebebiyle farklı muamaleye tabi tutulmamalıdır. Keyfiliğin kökünü hukukla kazımak zorundayız. Bunu da kanunda yazılı olduğu gibi yargı güvencesiyle başarabiliriz" diye konuştu.



"HUKUK SİYASETİ YAPIYORUZ"



Kendilerinin, siyasetin üstünde hukuk siyaseti yaptıklarını belirten Feyzioğlu şöyle devam etti: "Hiçbir zaman particilik yapmadık. Particiliğin dışında çalıştık. Çünkü anayasa bize hukukun üstünlüğünü koruma görevi verdi. Yapılan yanlışlarla ilgili uyarıları yıllardır yapıyoruz. Dinledikleri zaman yanlıştan döndük. Dinlemedikleri zaman da felaketlere sürüklendik. F tipi suç örgütünün Türkiye Cumhuriyeti'ni ele geçirme aşamasındaki uyarıları saysan günler yetmez. Ancak siyasi iktidarla cemaat yapısı el ele, kol kola, diz dize ve göz göze yıllardan beri yürüdü. O sırada, bizim bu uyarılarımız duvara çarpıyordu. Bizde bazı konuşan kafalar var. Hep onlar konuşuyordu. Yukardan gelen sinyal onların Hoca Efendi'ci olmasıydı, öyle de oldu. İlkesiz, düzeysiz bir çizgiden yoksun, yaklaşımlardı bunlar. Onlar bize sövüp sayarken, Fethullah Gülen Örgütü'nün Türkiye'yi, ele geçirmeye çalıştığını söylüyorduk. Biz buna, 'F tipi yargı' diyorduk. 'Cumhuriyeti yıkıyorsunuz' diyorduk ama onlar bize saldırıyordu. Bugün onlar azılı Gülen düşmanı oldu ama biz yine uyarılarımızı yapıyoruz. Terör örgütlerine tabii ki mesafeli durun ama adil yargılama soruşturma ve davaları ihlal ederseniz, yüreğimizi, canımızı ortaya koyup mücadelesini verdiğimiz, bu davada gerçek suçlular, orta vadede halkın gözünde aklanmaya başlar. Bir torba açılmış, içine suçlular atılmış ama mualiflerin de atıldığı görünümü var. Bu gerçek suçluların menfaatine bir durumdur. Bu durum gerçek suçluların aklanmasına yarar. Adil yargılamayı sağlamak zorundayız. Kim söyelecek suçlu mu suçsuz mu, haklı mı haksız mı? Mahkemeler söyleyecek. Mahkemelerin güvenli olması lazım. Referandum sürecinde, ısrarla ve ısrarla, 'Yargıyı güvenilir hale getirmezseniz, bundan hepimiz zarar görürüz. Siz de zarar görürsünüz. Türkiye'yi böyle yönetemezsiniz' dediğimizde, dinlemediler."



"80 MİLYONLUK TÜRKİYE İKİYE BÖLÜNDÜ" İDDİASI



Ülkenin ikiye bölündüğünü dile getiren Feyzioğlu, "Toplumu ilgilendiren her davada, vatandaşlar tribünde; yarısı yuhalıyor, yarısı alkışlıyor. İşi maç gibi yürütüyoruz. Gerçeğin peşindeyiz. Peki; gerçeğe ne oluyor? Gerçek bu yuhalamaların, bu ıslıklamaların arasında, kaynayıp gidiyor. 80 milyonluk Türkiye yapılan yanlışlıklar ve dayatmalar nedeniyle, Tayyip Erdoğan'dan nefret edenler ve ona koşulsuzca sevdalı olanlar arasında sıkıştırıldı. Bu koşulsuz sevdalılar, Tayyip Bey gözgöre göre yanlış da yapsa, 'Senden doğrusu yok' diyor, alkışlıyor. Doğru bir şey yapılsa da öbür taraf nefretle saldırıyor. Arada asıl büyük kitle, 80 milyonluk dev kitle, koskoca Türkiye Cumhuriyeti, bin yıllık devlet geleneği, tel tel dökülmeye başlıyor. Türkiye'yi, bu nefretin arasına sıkıştırmamak lazım" dedi.



Konuşmaların ardından, genç avukatlar yemin etti, avukatlık ruhsatnamelerini Metin Feyzioğlu'nun elinden aldı. Feyzioğlu, daha sonra stajyer avukatların dersine katıldı.