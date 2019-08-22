Aydın şivesi ile Game of Thrones çektiler

22.08.2019 15:00

Milyonları ekrana başına kilitleyen game of thrones dizisinin yerli versiyonu çekildi. "Game Of Thrones Aydın Yanıyor" isimli kısa film sosyal medyada büyük beğeni topladı. Aydın şivesiyle ejderhaya tepki gösteren üç karakterin karşısına Tyrion Lannister çıkıyor.

Yerli Tyrion uçabiliyor ve ejderhaya kafa tutuyor. Komedi öğeleriyle dikkat çeken kısa film, sosyal medyada çok beğenildi. Filmin yönetmeni kerem sarı yeni projeler için destek istedi.