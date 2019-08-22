Aydın Müftüsünden Başkan Gündoğdu'ya ziyaret

22.08.2019 14:42

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu, Ferizli Belediye Başkanı İsmail Gündoğdu'yu makamında ziyaret ederek, hayırlı olsun temennileri ile görevinde başarılar diledi. Karşılıklı görüş alışverişinin bulunulduğu ziyarette, Başkan Gündoğdu Ferizli, Ferizli'de ki camiler, ilçedeki dini tesisler ve yapacakları projeler hakkında Müftü Aksu'ya bilgiler verdi ve ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek kendisine teşekkür etti.

Aydın İl Müftüsü Ercan Aksu ise Başkan İsmail Gündoğdu'ya Aydın ili hakkında bilgiler aktararak, misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Bültenler