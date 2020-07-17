AYDIN Motosiklet kazasında yaralanan Emircan'dan 14 gün sonra acı haber Motosiklet kazasında yaralanan Emircan'dan 14 gün sonra acı haberAYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkasında yolculuk yaptığı arkadaşının kullandığı motosikletin aynı yöne giden otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Emirhan Topçu, kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi.

Motosiklet kazasında yaralanan Emircan'dan 14 gün sonra acı haber

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, arkasında yolculuk yaptığı arkadaşının kullandığı motosikletin aynı yöne giden otomobile çarpması sonucu ağır yaralanan 23 yaşındaki Emirhan Topçu, kaldırıldığı hastanede 14 gün sonra yaşamını yitirdi. Topçu, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Geçen 3 Temmuz'da Nazilli'den İsabeyli Mahallesi yönüne giden Kıvanç Akyıl'ın kullandığı 09 ADJ 262 plakalı motosiklet, Dallıca Mahallesi Eski İsabeyli Yolu'nda saat 00.45 sıralarında aynı yönde seyreden Doğan Can SSertöz yönetimindeki 09 ACP 556 plakalı otomobile arkadan çarptı. Motosiklet sürücüsü Kıvanç Akyıl ve arkadaşı Emirhan Topçu ile otomobil sürücüsü Doğan Can Sertöz yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. durumu ağır olan yaralılardan Topçu, Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Topçu, doktorların müdahalesine rağmen bu sabah yaşamını yitirdi. Topçu'nun hayatının baharında ölümü yakınları ve sevenlerini yasa boğdu. Topçu'nun cenazesi bugün cumanın ardından Nazilli Koca Camii'nde kılınan namazın ardından Eğriboyun Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: DHA