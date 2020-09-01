AYDIN Kuşadası'nda balık avı sezonu başladı
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AYDIN Kuşadası'nda balık avı sezonu başladı

Kuşadası'nda balık avı sezonu başladıAYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 4 aylık yasağın ardından balık avı sezonu başladı.

01.09.2020 10:59 | Son Güncelleme: 01.09.2020 11:08

Kuşadası'nda balık avı sezonu başladı

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, 4 aylık yasağın ardından balık avı sezonu başladı.

Kuşadası'nda balık avı yasağının 1 Eylül'de sona ermesiyle birlikte balıkçılar, 'Vira bismillah' diyerek denize açıldı. Balık avı sezonunun başlaması dolayısıyla Kuşadası İlçe Tarım Müdürlüğü Hacıfeyzullah Mahallesi'ndeki balıkçı barınağında tören düzenlendi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı gözetilerek yapılan törene; Kuşadası Kaymakamı Sadettin Yücel, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, Kuşadası İlçe Tarım Müdürü Gürsel Doğan, Kuşadası Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Susam, Kuşadası Müftüsü Rahmi Yiğit, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Törende konuşan Başkan Günel, ekmeklerini denizden çıkaran balıkçılara iyi avlar diledi. Balık avı sezonunun Kuşadası'ndaki tüm balıkçılar için bereketli geçmesi temennisinde bulunan Günel, "Geçen yıl bu heyecanı ben de sizlerle birlikte denize açılarak yaşadım. Ancak bu sene koronavirüs tedbirleri kapsamında bu planı iptal etmek zorunda kaldık. Hepinize bereketli, bol kazançlı bir av sezonu diliyorum. İnşallah Kuşadası ve bölgemiz için yeni av sezonu her açıdan iyi geçer. Balıkçı kardeşlerime ve esnafımıza yeni sezon hayırlı olsun" dedi.

AYDIN Kuşadası'nda balık avı sezonu başladı

Kaynak: DHA

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