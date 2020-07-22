Aydın'ın efelerinden Azerbaycan'a destek Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nasuf Abalı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak "Soydaşlarımızın meşru mücadelesinde yanındayız" dedi.

Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği Başkanı Nasuf Abalı, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınayarak "Soydaşlarımızın meşru mücadelesinde yanındayız" dedi.

Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını kınamak amacıyla yönetim kurulu üyeleriyle birlikte bir basın toplantısı düzenledi. Karabağ'ın uzun yıllardır Ermeni çetelerce işgal altında olduğuna dikkat çeken Dernek Başkanı Nasuf Abalı, Karabağ'ın kadim Türk yurdu olduğunu belirtti. Ermenistan'ın bazı devletlerin desteği ile hala işgale ve saldırılarına devam ettiğini ifade eden Abalı; "Karabağ'ı işgal altında tuttukları yetmezmiş gibi Ermeni işgalciler boyunu aşan hadsizlikler yaparak, Azerbaycan Türklerine kendilerine talimat veren ülkelerin hain planları doğrultusunda saldırmaktadır. Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması neticesinde Tovuz bölgesinde soydaşlarımız şehit edilmiştir" dedi.

"Türklerin sabrı taşmıştır"

Yaşanan son saldırılar sonrasında Türklerin sabrının taştığını ifade eden Abalı, "Artık kendi toprakları üzerinde kanı dökülen kandaşlarımızın şehit edilişine, soykırıma uğrayışına ve yok edilişlerine susmayacağız. Türk yurdu olan Karabağ'ın derhal terk edilerek Azerbaycan'a bırakılması için gerek sahada, gerek masada Azerbaycan'ın meşru mücadelesinde soydaşlarımızın yanında olduğumuzu bildiririz. Azerbaycan demek Türkiye, Türkiye demek Azerbaycan demektir. Cennet mekan Ebulfez Elçibey'in dediği gibi, 'Biz iki devlet tek milletiz.' Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Türk milleti ve biz Aydın Efeleri Yörük Türkmen Derneği olarak Azerbaycan Devleti'nin yanındayız. Her türlü ihtimal ve ikmalde beraberiz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA