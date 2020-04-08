AYDIN Emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı Emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladıAYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 79 Yaşındaki Mustafa Gedilli, emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, 79 Yaşındaki Mustafa Gedilli, emekli maaşını 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bağışladı.

Aydın'da 44 yıl helvacılık yaptıktan sonra emekli olan 4 çocuk babası Mustafa Gedilli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek verdi. Bağkur emeklisi Gedilli, 1 bin 865 lira emekli maaşını kampanya için bağışladı. Mustafa Gedilli, "Cumurbaşkanı Türkiye için 7 aylık maaşını bağışladı. Bende bir aylık maaşımı bağışladım. Ben buna adeta ihtiyaç duydum. Toplumun refahı bunu gerektiriyor. Benim yaptığım bağışlar ilk değil. Daha önce ASELSAN'a da 60 bin lira bağışladım. Helali hoş olsun. Türkiye Cumhuriyeti'nin askerine feda etmeyeceğim de kime feda edeceğim. Emekli maaşım 1 bin 865 liraydı tamamını bağışladım." dedi. ZAMANINI BAHÇEDE GEÇİRİYOR

65 yaş ve üstünün dışarıya çıkmasının yasaklanmasından sonra kendisini bahçedeki çiçek ve sebzelere veren Gedilli, "Yasak dolayısıyla evden dışarıya çıkmıyorum. Evimin arka tarafından 50 metrekare küçük bir bahçem var. Vaktimi orada geçiriyorum. Orası bana yetiyor. Huzurluyum ve rahatım" diye konuştu.

Kaynak: DHA