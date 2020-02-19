Aydın'dan İdlib ve Elazığ'a yardım malzemesi gönderildi

19.02.2020 20:16 | Son Güncelleme: 19.02.2020 20:48

Aydın'dan, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine ve Elazığ'daki depremzedelere 28 tır insani yardım malzemesi gönderildi.

Aydın Valiliği öncülüğünde, sivil toplum kuruluşlarının da desteğiyle toplanan insani yardım malzemelerinin gönderilmesi için eski otogar alanında tören düzenlendi.

Törende konuşan Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, "Bir aradayız, İdlib'in yanındayız" adlı yardım kampanyasına destek veren herkese teşekkür etti.

Türkiye'nin savunmasının sınırların da ötesinde başladığını aktaran Köşger, "Gönül coğrafyamızdaki insanlara el uzatmamız ve orada tahkimat hatları inşa etmemiz, oranın insanını sağlam tutmamız, bizim ülkemizin bağımsızlığı, egemenliği açısından da çok önemli. Bunu fark eden Aydınlılar bugün bu muhteşem manzarayı ortaya çıkardılar." dedi.

Vali Köşger, toplanan insani yardım malzemelerinin konulduğu tırlardan 27'sinin Suriye'nin İdlib kentine, diğerinin de Elazığ'daki depremzedelere gönderileceğini dile getirdi.

Konuşmasının ardından Köşger, yardım kampanyasına destek veren sivil toplum kuruluşları temsilcilerine teşekkür plaketi verdi.

İl Müftüsü Ercan Aksu'nun dua etmesinin ardından tırlar yola çıktı.

Kaynak: AA