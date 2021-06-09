Aydın'daki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya devam ediyor
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Aydın'daki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya devam ediyor

Aydın'daki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya devam ediyor
Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Aydın'daki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya devam ediyor.

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında, Aydın'daki aile sağlığı merkezlerinde BioNTech aşısı uygulanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığının, uygun saklama koşullarının sağlandığı Aile Sağlığı Merkezlerinde (ASM) Kovid-19 aşısı BioNTech'in de yapılabilmesi için başlattığı çalışma kapsamında, Aydın'da randevu alan vatandaşlara aşıları uygulanıyor.

İl Sağlık Müdürlüğündeki eksi 86 derecelik dolaplarda saklanan BioNTech aşıları, önce nakil araçlarıyla ilçe sağlık müdürlüğüne transfer ediliyor. Burada artı 2 ve 8 derecede soğuk zincirde muhafaza edilen aşılar, daha sonra randevu sayısına göre ASM'lere gönderiliyor. Soğuk zincirde aşı, sulandırılmadan 31 gün muhafaza edilebiliyor. Sulandırma işlemi yapıldığında ise aşı 6 saat içerisinde uygulanması gerekiyor.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanvekili Ebru Kurt, aşıların kara yoluyla kuru buz içerisinde geldiğini, kente ulaştıktan sonra ise eksi 86 derecelik dolaplarda saklandığını söyledi.

Kurt, şöyle devam etti:

"Aşılar son kullanma tarihine kadar saklanabiliyor. Aile sağlığı merkezlerindeki randevuları sistem üzerinden kontrol ediyoruz. Daha sonra Aile Sağlığı Merkezlerine transfer ediyoruz. Soğuk zincirde aşı sulandırılmadan 31 gün muhafaza edilebiliyor. Kentte şu ana kadar 610 bin doz aşı yapıldı. Vatandaşlarımızı aşılamak için yoğun bir çaba harcıyoruz. Zaten vaka sayılarımız da buna bağlı olarak düştü."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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