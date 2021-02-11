112 Çağrı Merkezi, 24 Şubat'ta açılacak
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112 Çağrı Merkezi, 24 Şubat'ta açılacak

11.02.2021 17:31 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:16

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Çağrı Merkezi'nin 24 Şubat'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, 112 Çağrı Merkezi'nin 24 Şubat'ta faaliyete geçeceğini bildirdi.

Aksoy, Aydın-Muğla kara yolunda yapımı tamamlanan, 112 Çağrı Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Aydın 112 Çağrı Merkezi Müdürü Neşe Şahin'den bilgi alan Aksoy, 112 Günü merkezin bahçesine fidan dikti.

112 Çağrı Merkezi'ndeki teknik altyapının ASELSAN tarafından yapıldığını kaydeden Vali Aksoy, şunları söyledi:

"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatları gereğince Türkiye'deki birçok ilde olduğu gibi Aydın'da da bu çalışmaları tamamlama noktasına geldik. Hepinizin bildiği üzere farklı çağrı numaraları var. 110, 112, 122, 177, 155 ve 156 gibi birçok çağrı, artık tek bir çağrı numarasıyla bundan sonra hizmet vermeye devam edecek. İlimiz ve vatandaşlarımız için bu durum kolaylık sağlayacak."

Sahil Güvenlik Hattı 158'in ilerleyen günlerde sisteme dahil edileceğini bildiren Aksoy, 112'nin gereksiz aranmaması konusunda uyarıda bulundu.

Gazetecilere ikramda bulunan Aksoy'a, Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat da eşlik etti.

112 Çağrı Merkezi, 24 Şubat'ta açılacak
112 Çağrı Merkezi, 24 Şubat'ta açılacak
112 Çağrı Merkezi, 24 Şubat'ta açılacak
112 Çağrı Merkezi, 24 Şubat'ta açılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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