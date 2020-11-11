Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

11.11.2020 22:43 | Son Güncelleme: 11.11.2020 22:46
Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kuşadası'ndan Söke istikametine gelen Fırat Yılmaz'ın kullandığı 09 BBH 96 plakalı hafif ticari araç, İnönü Caddesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.

Aynı yolda ilerleyen ve sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 09 ARU 719 plakalı otomobil ile 09 HD 687 plakalı minibüs de devrilen hafif ticari araca çarptı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Yılmaz ile beraberindeki Üzeyir Yılmaz yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Ölmez

İlgili Haberler

Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Aydın'da trafik kazası: 1'i ağır 2 yaralı
Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU
Son dakika haberleri | Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası: 9 yaralı (2) - BOLU
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (2)
Zincirleme trafik kazası: 6 yaralı (2)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Murat Kurum Donald Trump Kamala Harris Fahrettin Koca
Magazin Tarkan Madonna Uğur Mumcu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Tisserand Tamer Tuna Ozan Tufan Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Daha Fazla Bursa Rusya Kasım İstifa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Aydın'da zincirleme trafik kazası: 2 yaralı - Aydın
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.11.2020 22:46:38. #1.14#
title