Aydın'da yüz yüze eğitimin ilk günü öğrencilere incir ikramı AYDIN'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla 31 bin 683 öğrenci okullarda dersbaşı yaparken, 181 bin 278 öğrenci ise eğitimlerine uzaktan devam edecek.

AYDIN'da yüz yüze eğitimin başlamasıyla 31 bin 683 öğrenci okullarda dersbaşı yaparken, 181 bin 278 öğrenci ise eğitimlerine uzaktan devam edecek. Yüz yüze eğitimin ilk günü kapsamında okulları ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da öğrencilere 40 bin paket incir dağıttı.

Aydın ve ilçelerinde anaokulu ve birinci sınıfa yeni başlayan öğrencilerin yüz yüze eğitimi bugün çalan ders zili ile başladı. Yüz yüze eğitimin başlamasıyla 31 bin 683 öğrenci okulun yolunu tuttu. Diğer sınıflardaki 181 bin 278 öğrenci ise online olarak uzaktan eğitim alacak. Pandemi kurallarına uyum içerisinde başlayan derslerde öğrencileri ziyaret eden AK Parti Aydın Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş, ziyaret ettiği öğrencilere paketler halinde incir ikram etti.

'HEYECANLARINA ORTAK OLDUK'Savaş, "Bugün pandemi sonrası yüz yüze eğitimin ilk günü. Milli Eğitim Bakanımıza, ilk teneffüsün 40 dakika olması sebebiyle öğrencilerimize incir dağıtacağımızın sözünü vermiştim. Bu etkinlik vesilesiyle, uzun bir aradan sonra okullarına kavuşan ve okul hayatına başlayan evlatlarımızın ilk gün heyecanlarında yanlarında olmak, gönüllerine dokunmak istedik. Hepsini çok enerjik ve motivasyon dolu gördüm; çok mutlu oldum. Çocuklarımızın her koşulda yanlarında olacağız. Onların ihtiyaçlarını gidermek, daha iyi bir eğitim imkanı sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Savaş, Aydın'ın 17 ilçesinde gerçekleştirilen etkinliğe destek olan Aydın Ticaret Borsası'na, Nazilli Ticaret Borsası'na ve Tariş İncir Birliği'ne teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan CEYHAN