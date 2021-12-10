Aydın'da yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran zanlı tutuklandı - Haberler
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Aydın'da yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran zanlı tutuklandı

Aydın'da yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran zanlı tutuklandı
AA / Mehmet Ali Cintosun - Haberler | Güncel

Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran şüpheli tutuklandı.

NAZİLLİ, AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde kendisini polis olarak tanıttığı yaşlı kadının 3 milyon lirasını dolandıran şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin suçüstü yakaladığı Halil İbrahim A, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, savcılıktaki sorgusundan sonra çıkarıldığı hakimlikçe "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla cezaevine gönderildi.

Aydoğdu Mahallesi'nde yaşayan H.G'yi (76) telefonla arayan Halil İbrahim A, kendisini polis olarak tanıtıp Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kimlik bilgilerini ele geçirdiğini ve yardımcı olmak istediklerini söyleyerek 3 ay boyunca yaşlı kadından toplam 3 milyon lira almış, yeniden para almaya geldiği sırada Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince suçüstü yakalanmıştı.

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AA / Mehmet Ali Cintosun - Son Dakika Haberleri

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