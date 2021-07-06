Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan - Haberler | Güncel

AYDIN'ın Çine ilçesinde otomobil, TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

AYDIN'ın Çine ilçesinde otomobil, TIR ve kamyonetin çarpışması sonucu meydan gelen trafik kazasında, 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, gece saat 23.00 sıralarında Aydın-Muğla Karayolu Yolboyu mevkiinde meydana geldi. Çine istikametine ilerleyen Salih Aydın idaresindeki 09 KT 605 plakalı otomobil, Efeler ilçesi yönüne giden İ.B. yönetimindeki 38 YL 013 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı. O sırada aynı istikamette seyreden Ö.K. idaresindeki 48 YZ 712 plakalı kamyonet de TIR'a arkadan çarptı. İhbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Salih Aydın'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde yolcu konumunda bulunan sürücü Salih Aydın'ın eşi Rabia Aydın Çine Devlet Hastanesi'ne, Emir Ayşe Adıgüzel ise Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rabia Aydın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Emir Ayşe Adıgüzel'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Ölenlerin cenazeleri, morga kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burhan Ceyhan

Tatil beldesinde iguana alarmı! İlk defa gördükleri hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler
Tatil beldesinde iguana alarmı! İlk defa gördükleri hayvanı fotoğraflamak için sıraya girdiler
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu güncellendi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Murat Kurum Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Varank
Magazin Tarkan Ebru Gündeş Burak Özçivit Müslüm Gürses
Spor Metin Oktay Cüneyt Çakır Ahmet Ağaoğlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.7.2021 03:58:25. #1.15#

title