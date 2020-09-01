Aydın'da trafik kazasında ölen kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı Aydın Germencik'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden bir kişinin yakınları tepki olarak yolu kapattı. Eylem nedeniyle yolda kuyruklar oluştu.

Aydın'ın Germencik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden kişinin yakınları yolu trafiğe kapattı. Yetkililerle yapılan görüşmede önlem alınacağı sözünü alan acılı vatandaşlar daha sonra yolu açtı.

TRAFİK KAZASINDA YAŞAMINI YİTİRDİ

Neşetiye Mahallesi İzmir-Aydın karayolu üzerinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Nevzat Elveren'e (72), Mehmet Ç. İdaresindeki 09 TL 388 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaklaşık yüz metre sürüklenen Elveren, olay yerinde yaşamını yitirdi.

YAKINLARI YOLU KAPATTI

Elveren'nin yakınları ve mahalle sakinleri, kazanın olduğu yere gelerek yolu trafiğe kapattı. Yola oturanlar nedeniyle karayolunda uzun kuyruk oluştu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, vatandaşları dağıtmak için biber gazı kullandı.

JANDARMA KOMUTANI VE EMNİYET MÜDÜRÜ KONUŞTU

Mahalle sakinleri, olay yerine gelen Aydın İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mesut İnan ve Germencik İlçe Emniyet Müdürü Dündar Özel'e her yıl burada yaşanan kazalarda bir yakınları kaybettiklerini söyleyerek her yaşanan kazanın ardından yetkililerin gelerek çözüm bulacaklarını söylediklerini ancak bir çözüm bulunamadığını söyledi.

Konuşmanın ardından gerekli tedbirlerin alınacağının söylenmesi üzerine vatandaşlar karayolunu trafiğe açtı.

10 çocuk babası olduğu öğrenilen Elveren 'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından Germencik Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA