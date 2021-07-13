Aydın'da STK'lerden Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili basın açıklaması
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Aydın'da STK'lerden Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili basın açıklaması

Aydın'da STK'lerden Büyük Menderes Nehri'ndeki kirlilikle ilgili basın açıklaması
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinden oluşan bir grup, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Aydın'da sivil toplum kuruluşları (STK) temsilcilerinden oluşan bir grup, Büyük Menderes Nehri'ndeki kirliliğe dikkati çekmek amacıyla basın açıklaması yaptı.

Atatürk Kent Meydanı'nda toplanan grup, ellerinde, "Kanser olmak istemiyoruz", "Yeşilime, havama, geleceğime dokunma" yazılı dövizler taşıdı.

Grup adına açıklama yapan Germencik Çevre ve Doğa Derneği Sözcüsü Metin Aydın, Büyük Menderes Havzası'nın doğal zenginliğinin yanında ekonomik olarak da büyük önem taşıdığını söyledi.

Havzada sanayileşmenin artmasıyla birlikte nehrin kirlenmeye başladığını aktaran Aydın, "Bugün havzada su kaynakları, miktarı ve kalitesi açısından birçok sorunla karşı karşıyadır. Büyük Menderes Nehri yıllardır evsel ve endüstriyel atık sular, yanlış gübre ve pestisit kullanımı, jeotermal akışkanlar, zeytin karasuyu ve maden atıkları nedeniyle kirletilmektedir. Bu kirliliğe bağlı olarak nehir, Türkiye'nin en kirli nehirleri arasındadır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından Büyük Menderes Nehri'nin temizlenmesi ve bu konuda TBMM'de yasal düzenlemenin yapılması talebiyle imza kampanyası başlatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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