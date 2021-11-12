AYDIN (İHA) - Aydın'da sonbahar bir başka güzel

Dağlardaki renk cümbüşü görenleri mest ediyor

AYDIN - Evliya Çelebi'nin 'Gökyüzünün altındaki en güzel yer yüzü' diye tarif ettiği Aydın'da her mevsim ayrı güzel. Yazın kavurucu sıcağında serin havası ve yemyeşil manzarası ile binlerce kişinin akın ettiği Aydın dağlarının sonbahardaki güzelliği görenleri mest ediyor.

Aydın'ın Köşk ilçesi ile İzmir'in Ödemiş ilçesinin kesiştiği dağlardaki kestane ormanları ve çamlıklarda oluşan, sonbaharın son günlerindeki renk cümbüşü görenleri mest etti. Fotoğraf sanatçılarının da foto safari düzenlediği bölgede profesyonel fotoğrafçıların yanı sıra amatör fotoğrafçılar da objektiflere yansıyan güzellikleri çekerek sonbahar albümü oluşturmaya başladı.

Eskiden av yaparak hafta sonlarını değerlendirdiklerini şimdilerde ise foto safari yaparak tabiatın güzelliklerini yaşadıklarını belirten bölgedeki amatör fotoğrafçılardan Yunus Emer Kılınç, "Aydın, denizi, tarihi, antik kentleri, doğal güzellikleri ve ormanları ile bir başka güzel. Eskiden bu dağlarda dedelerimiz av yaparak dolaşırmış. Fotoğraf makinesinin yaygınlaşması ve telefonların profesyonel fotoğraf makinelerini aratmayan özellikleri ile artık herkes av yapmak yerine foto safari yapmaya başladı. Aydın Dağları'ndaki yeşil, kahverengi ve sarı tonlardaki ağaçların yaprakları, adeta renk cümbüşü oluşturuyor. Yaklaşık 15 gün daha devam etmesi beklenen bu güzelliği görmek için insanlar şehir merkezlerinden dağlara geliyor" diye konuştu.