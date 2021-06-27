Aydın'da Sanatın Eşsiz Sesleri Yükselmeye Devam Ediyor

Pandemi dönemi boyunca sahnelerinden ve dinleyicilerinden uzak kalan müzisyenler, bu süreçten en olumsuz etkilenen meslek gruplari arasinda yer aldi.

Pandemi dönemi boyunca sahnelerinden ve dinleyicilerinden uzak kalan müzisyenler, bu süreçten en olumsuz etkilenen meslek gruplari arasinda yer aldi.

Bu süreçte sosyal belediyecilik anlayisi ile vatandaslarin yaninda olan ve desteklerde bulunan Aydin Büyüksehir Belediyesi, müzisyenlerle ortak olarak gelistirdigi "Aydin Sahne" konserleri ile sanati vatandaslarla, müzisyenleri de dinleyicileriyle bulusturdu.

Aydin'in 5 farkli noktasinda geçtigimiz hafta gerçeklesen konserlere bu hafta sonu da yeni sanatçilarla devam edildi. Vatandaslarin keyifli anlar yasadigi "Aydin Sahne" konserlerinde sahne alan sanatçilar ve vatandaslar düzenlenen bu organizasyon ile moral bulduklarini belirterek Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu'na tesekkürlerini iletti.

"Topuklu Efe'mize çok tesekkür ediyorum"

Müzisyen Gökhan Koçak, "Meslegimizin disindaki isleri yapmak zorunda kaldik. Geçim çok zor. Aletlerimizi sattik sadece bir tefim kaldi. Biz insanlarin haklarini emeklerini degil, sevdigi sarkilari çalan insanlariz. Müzik susmasin. " Aydin Sahne konserleri düzenlenecegi haberini aldiginda çok sevindigini belirten Gökhan Koçak "Bir derdimize ilaç olacak. Benim gibi müzisyen olacak arkadaslarimin adina sevindim. Bir buçuk sene çok kara geçti. Aydin yine kendini belli etti. Bu düzenleme için çok degerli baskanimiz Özlem Hanima, topuklu efemize çok tesekkür ediyorum. " dedi.

"Böylece sazlarimizdan uzak kalmamis olduk. "

Zor bir süreçten geçtiklerini belirten Kemanist sanatçisi Onur Koray, "Ben müzik ögretmenligi okudum issizim. Pandemi sürecinde müzik yapamadigimiz için seyyar saticilik yapmak zorunda kaldim. Sag olsun Özlem Hanim bu proje ile bizlere destek çikti. En azindan yaramiza merhem oldu. Böylece sazlarimizdan uzak kalmamis olduk. Beraber bir arada çalmayi özlemistik. Bu vesile ile tekrar bir araya gelip çalma firsati bulduk. Vatandaslarimiza çalmak bizler için çok gurur verici olacak. " seklinden konustu.

"Kendi meslegimizi yapamadik, üzüldük. "

Pandemi döneminde farkli isler yapmak zorunda kaldiklarini belirten klarnet sanatçisi Günay Sarikaya, "Pandemiden dolayi çok zorluklar yasandi. Bu arada baska islerde yaptik. Pazarcilik, esnaflik yaptik ama basarili olamadik. Kendi meslegimizi yapamadik, üzüldük. Isimizi yapmak istiyoruz. Bize bu avantaji sundugu ve bizi buraya davet ettigi için Belediye Baskanimiza tesekkür ediyoruz. " seklinde konustu.

"Biz sansli bir yerdeyiz. "

Ege Bölgesinde yasadiklari için daha sansli olduklarina deginen Müzisyen Fatih Veli, "Çok zor bir dönem, sanliyiz çünkü çok güzel bir bölgede yasiyoruz. Özellikle Aydin Büyüksehir Belediyesi'ne sonsuz tesekkür ediyoruz. Özel bir 14 Subat Sevgililer Günü programi yapildi. Bildigim kadariyla durumu iyi olmayan arkadaslara yardim paketleri gitti. Özledigimiz sahneyi tekrar geri verdiler. Hem sahne özlemini tattik, hem de maddi destegi oldu. Çok güzel bir çalisma, biz sansli bir yerdeyiz. " dedi.

"Aydinlilar sanattan, Aydinli sanatçilarda dinleyicilerinden uzak kalmayacak. "

Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu ikincisi düzenlenen bu etkinlerin devam edecegini belirterek, "Sosyal belediyecilik anlayisi ile insana dokunan islere imza atmaya devam edecegiz. Bu konserlin ikincisi yapildi ama devam gelecek. Aydinlilar sanattan, Aydinli sanatçilarda dinleyicilerinden uzak kalmayacak. " dedi.

Kaynak: Habermetre