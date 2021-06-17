Aydın'da otomobille motosiklet çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandıOrtaklar Mahallesi'nde Ü.A'nın kullandığı 09 FS 264 plakalı otomobille T.B'nin idaresindeki 09 FJ 187 plakalı motosiklete çarpıştı.
Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı
Ortaklar Mahallesi'nde Ü.A'nın kullandığı 09 FS 264 plakalı otomobille T.B'nin idaresindeki 09 FJ 187 plakalı motosiklete çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesine kaldırılan motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık