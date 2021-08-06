Aydın'da orman yangını
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Aydın'da orman yangını

Aydın'da orman yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Altıntaş Mahallesi Karagedik mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeden dumanları görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yangın söndürme ekipleri sevk edildi. Ayrıca ilçeden yangın bölgesine vatandaşlarda yangını söndürmek ve ekiplere destek olmak için yola çıktı. Bölgede yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

(Onur Durmuş/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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