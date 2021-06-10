Aydın'da organize sanayi bölgesinde çalışan işçilere Kovid-19 aşıları yapıldı
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Aydın'da organize sanayi bölgesinde çalışan işçilere Kovid-19 aşıları yapıldı

Aydın'da organize sanayi bölgesinde çalışan işçilere Kovid-19 aşıları yapıldı
Anadolu Ajansı / Necip Uyanık - Haberler | Sağlık

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışan ve sırası gelen işçiler, aşılarını oldu.

Aydın'ın Germencik ilçesindeki Ortaklar Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) çalışan ve sırası gelen işçiler, aşılarını oldu.

OSB yönetiminin talebi üzerine bölge içinde aşı odasına dönüştürülen binaya gelen Germencik Aile Sağlığı Merkezi aşı ekibi, randevusu bulunan işçilere aşılarını yaptı.

Gazetecilere açıklama yapan sağlık çalışanı Aydın Akdağ, ilçedeki 65 yaş ve üzeri vatandaşların yüzde 82'sinin aşılandığını bugün de fabrika çalışanlarını aşılamaya başladıklarını söyledi.

Çalışanlardan Dünya Çakır (53), uygulamanın memnuniyet verici olduğunu belirtirken Sultaniye Büyüktürkmen de (59) "Herkes aşılarını olsun. Devletimize teşekkür ederiz. Allah razı olsun, ayağımıza kadar geliyorlar. Çok memnunuz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Necip Uyanık

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