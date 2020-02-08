Aydın'da minibüsün çarptığı yaya öldü
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Mesut Sarısakal'ın yönetimindeki 09 P 0135 plakalı minibüs, Işıklı Mahallesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Selma Gül'e (48) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Sürücü gözaltına alındı. Gül'ün cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.