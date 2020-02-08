Aydın'da minibüsün çarptığı yaya öldü
Haberler » Güncel » Aydın'da minibüsün çarptığı yaya öldü - Haber

Aydın'da minibüsün çarptığı yaya öldü

Aydın'ın Efeler ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

08.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 08.02.2020 17:10
Aydın'da minibüsün çarptığı yaya öldü

'ın ilçesinde minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.

Mesut Sarısakal'ın yönetimindeki 09 P 0135 plakalı minibüs, 'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Selma Gül'e (48) çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, Gül'ün olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Sürücü gözaltına alındı. Gül'ün cenazesi Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler