Aydın'da lise öğrencileri Atatürk'ün sevdiği türkülere klip hazırladı

AYDIN (AA) - Aydın'da bir grup lise öğrencisi, Atatürk'ün sevdiği türkülerden "Yemen Türküsü" ve "Atabarı" parçalarına klip çekti.

Umurlu Çok Programlı Anadolu Lisesi müzik öğretmeni İsmail Çakır, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 83. yılı dolayısıyla okuldaki 7 öğrenciyle birlikte kamera karşısına geçti.

Çakır, öğrencilerin seslendirdiği "Yemen Türküsü" ve "Atabarı" parçalarına bağlama çalarak eşlik etti.

Güzel bir çalışmaya imza attıklarını belirten Çakır, "Ata'mızı anmak üzere öğrencilerimle birlikte bu projeyi geliştirdik. İki türküyü okulumuzun farklı yerlerinde çekim yaparak seslendirdik. Bunu da Ata'mıza armağan ettik." dedi.

Sosyal medyada paylaşılan klip, beğeni kazandı.

Haberi Kaydet