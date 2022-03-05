Aydın'da kamyonetler çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

AYDIN (DHA) - AYDIN'ın Germencik ilçesinde, yoğun yağışta kontrolden çıkıp, karşı şeride geçen kamyonetin başka kamyonetle çarpıştığı kazada, 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 11.30 sıralarında Aydın-İzmir D550 yolu Ortaklar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Celal Demirbaş'ın (42) kullandığı 09 ADU 314 plakalı kamyonet, trafik akışının tek yön olduğu yolda, yoğun yağışta kontrolden çıkıp, karşı şeride geçerek Osman Demirtaş (43) yönetimindeki 09 S 6954 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücüler Celal Demirbaş, Osman Demirtaş ve 09 S 6954 plakalı kamyonette yolcu olarak bulunan Samet Yıldırım yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Celal Demirbaş'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenilirken, jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.