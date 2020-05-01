Aydın'da jeotermal su borusu patladı (2)

SICAK SULAR, TARIM ARAZİLERİNE YAYILDIAydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde, özel firma tarafından yapılan çalışma sırasında patlayan jeotermal su borusundan fışkıran buhar, gökyüzüne doğru yükselirken, çıkan sıcak sular ise çevredeki zeytin bahçeleri ve tarım arazilerine yayıldı.

SICAK SULAR, TARIM ARAZİLERİNE YAYILDI

Aydın'ın Efeler ilçesinin kırsal Yılmazköy Mahallesi'nde, özel firma tarafından yapılan çalışma sırasında patlayan jeotermal su borusundan fışkıran buhar, gökyüzüne doğru yükselirken, çıkan sıcak sular ise çevredeki zeytin bahçeleri ve tarım arazilerine yayıldı. Jandarma, bölgeyi güvenlik çemberine alıp, kimseyi yaklaştırmazken, jeotermal firmasına ait iş makineleri ve vinçlerle patlayan borusunun onarımı için çalışmalar sürdürülüyor. Vidanjör ve vinç ile suyun tahliyesine başlandı.

'BU TÜR KAZALAR OLABİLİR'Jeotermal firmasının bağlı olduğu holdingin yönetim kurulu başkanı Muharrem Balat da bölgeye gelerek, inceme yaptı. Balat, bu tür kazalar olabileceğini belirterek, "İnşallah burada daha fazla hasar vermeden vanayı kapatabiliriz. Arıza karbondioksit basıncı sonucu vana ağzında meydana gelen bir sorundan kaynaklandı. Basınç nedeniyle vana ağzında meydana gelen bir arıza suyun tutulmasını engellemiş. Birazdan karbondioksit basıncı azalınca su şiddeti kendi kendine azalacak. Dolayısıyla basınç da kesilmiş olacak" dedi.

Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat ve Efeler Kaymakamı Cemal Şahin de bölgeye gelip, firma yetkililerinden bilgi aldı.

Burhan CEYHAN- Cemal YILDIRIM/AYDIN,

Kaynak: DHA