Aydın'da jandarma yatalak kadını sırtında taşıdı - Haberler
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Aydın'da jandarma yatalak kadını sırtında taşıdı

Aydın'da jandarma yatalak kadını sırtında taşıdı
AA / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Kar yağışının etkili olduğu Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma, evden çıkamayan diyaliz hastası kadını sırtında taşıyarak hasta nakil aracına ulaştırdı.

BOZDOĞAN, AYDIN (AA) - Kar yağışının etkili olduğu Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde jandarma, evden çıkamayan diyaliz hastası kadını sırtında taşıyarak hasta nakil aracına ulaştırdı.

İlçenin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle bazı mahallelerin yolları kapandı.

Örtülü Mahallesi'nde yaşayan yatalak ve diyaliz hastası Ayşe Konya (79), Nazilli Devlet Hastanesine gitmek için yardım istedi.

Hasta nakil aracı Konya'nın evine ulaşamadı. Kemer Jandarma Karakolundan destek talep edilmesi üzerine bölgeye ekipler geldi.

Bir jandarma, kadını sırtına alarak evinden hasta nakil aracına kadar taşıdı.

Sağlık aracına bindirilen kadın, hastaneye götürüldü.

Aydın'da jandarma yatalak kadını sırtında taşıdı

AA / Ferdi Uzun - Son Dakika Haberleri

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