Hakim ve savcı adayları "kurgusal duruşma" yaptı
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Hakim ve savcı adayları "kurgusal duruşma" yaptı

Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun - Haberler | Güncel

Aydın'da hakim ve savcı adayları, mesleki bilgilerini pratiğe dönüştürmek amacıyla kurgusal duruşma gerçekleştirdi.

Aydın'da hakim ve savcı adayları, mesleki bilgilerini pratiğe dönüştürmek amacıyla kurgusal duruşma gerçekleştirdi.

Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünce yürütülen "Hakim ve Savcı Adaylarının Staj Verimliliğinin ve Etkinliğinin Artırılması Projesi" kapsamında hakim ve savcı adayları, Gençlik Merkezi Şehit Fethi Sekin Salonu'nda kurgusal duruşma yaptı.

Sanık, avukat, müşteki, hakim ve savcı rollerini oynayan 11 aday, daha önce Yargıtay tarafından onanmış ağır ceza dosyasını ele aldı.

Gazetecilere açıklama yapan projenin koordinatör hakimi Ali Rıza Akgeyik, çalışmanın, adayların hem mesleki hem de kişisel gelişimlerine yönelik staj verimliliğini artırma amacıyla yapıldığını söyledi.

Hakim ve savcı adaylarının mesleğe başlamadan önce kürsü heyecanlarını yenmeleri ve mesleğe donanımlı bir şekilde hazır hale gelmeleri için kurgusal duruşmalar tertiplediklerine dikkati çeken Akgeyik, şunları kaydetti:

"Hakim ve savcı adaylarımız, bu kurgusal duruşmalarda sadece hakim ve savcı koltuğuna oturmakla kalmıyor, müşteki, tanık ve sanık rollerini de canlandırıyor. Böylelikle ağır ceza dosyalarında hüküm kuruyorlar. Deneyimlerini, mesleki bilgilerini pratiğe aktarma imkanı buluyorlar. En önemlisi kürsü heyecanlarını yenerek donanımlı bir şekilde mesleğe başlıyorlar."

Savcı adayı Aygül Yavuz da göreve başladıklarında bu şekildeki somut olaylar karşısında neler yapacaklarını uygulamalı olarak gördükleri için mutlu olduğunu söyledi.

Adaylardan Ömer Müsevitoğlu ise özellikle tecrübe anlamında projenin çok yararlı olduğunu belirterek, "Atandığımız yerde kürsüye çıktığımızda heyecanımızı yenmemiz adına bu çalışmaların çok faydalı olduğunu düşünüyorum." dedi.

Kurgusal duruşmayı Aydın Adalet Komisyonu Başkanı Erhan Yıldırım da izledi.

Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı
Hakim ve savcı adayları 'kurgusal duruşma' yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun

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