Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol - Haberler | Güncel

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Ali Özdemir (25) idaresindeki plakasız motosiklet, Aydın-İzmir kara yolu Kardeşköy kavşağı yakınlarında B.Y. idaresindeki 19 TP 791 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada hafif ticari aracın altında kalan motosiklet metrelerce sürüklendi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Özdemir'in kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Özdemir'in cesedi savcının incelemesinin ardından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
Aydın'da hafif ticari araçla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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