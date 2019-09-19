Aydın'da Gaziler Günü düzenlenen tören ile kutlandı

19.09.2019 12:05

Aydın'da 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen tören ile kutlandı.



Törenler kapsamında Valilik önündeki Atatürk Anıtına Aydın Valiliği, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği Başkanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanlığı çelenk sundu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından çelenk sunma töreni sona erdi.



Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesaj okundu.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan, Güneydoğu terör gazisi Jandarma Yüzbaşı Mehmet Güler, "Bu anlamlı günde bizlerle beraber olarak mutluluğumuzu paylaştığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Vatan millet ve bayrak aşkı ile şahadet mertebesine ulaşmış bütün şehitlerimizi rahmet, şükran ve minnetle anıyoruz. Bugün ülkemizin yanı sıra Kore Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin var oluş mücadelesinde, iç güvenlik harekatında hain 15 Temmuz Darbe girişimi esnasında elini kolunu bütün uzuvlarını bu vatana adayanların günüdür. Bizi bugün onurlandıran herkese şükranlarımızı sunarız. Tarih boyunca hür ve bağımsız yaşamış Türk milletinin bir neferi olarak aynı inanç ve aynı azimle bugünde ülkemizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğüne milli değerlerimize saldıranlara karşı kanımızı son damlasına kadar akıtmaya canımızı feda etmeye hazırız" dedi.



Aydın Valiliği önündeki tören sonrasında protokol üyeleri, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği ve Aydın Şehit Aileleri ve Gaziler Dayanışma Derneği'ni ziyaret etti.



Törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Aydın Büyükşehir Belediye Başkan vekili Evrim Karakoz, Garnizon Komutanı Albay Durmuş İlhan Başer, AK Parti Aydın Milletvekili Rıza Posacı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Ece, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Yardımlaşma Derneği Başkanı Sevil Esin, sivil ve askeri erkan katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA