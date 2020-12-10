Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi
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Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi

10.12.2020 17:25 | Son Güncelleme: 10.12.2020 17:29
Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi

AYDIN'da artan koronavirüs vakalarına karşılık vatandaşlara yönelik dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi yapıldı.

AYDIN'da artan koronavirüs vakalarına karşılık vatandaşlara yönelik dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi yapıldı.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle maske takma zorunluluğunu ve diğer tedbirleri yerine getirmeyenlere yönelik Aydın'da tedbirler artırıldı. İl Emniyet ve Efeler İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, kentin en işlek cadde ve sokaklarında maske takmayanları dronla kontrol etti. Adnan Menderes Bulvarı, Sevgi Yolu, Atatürk Kent Meydanı ve İstasyon Bulvarı gibi kentin en kalabalık caddelerinde havadan denetim yapan ekipler, ayrıca dron üzerinde bulunan ses sistemiyle de havadan uyarıları sürdürdü. Ayrıca ekipler, resmi polis otosuyla şehir merkezindeki cadde ve sokakları gezerek vatandaşları sosyal mesafe kurallarına uymaları yönünde çağrıda bulundu.


Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi
Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi
Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi
Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi
Aydın'da dronlu maske, mesafe ve sigara denetimi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Cemal YILDIRIM

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