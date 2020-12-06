Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
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Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

06.12.2020 19:43 | Son Güncelleme: 06.12.2020 20:21

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aydın'ın Efeler ilçesinde yaşanan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Aralarında borç meselesi olduğu iddia edilen iki grup, Zafer Mahallesi'nde karşılaştıktan sonra tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ali D. (55) ile oğulları Batuhan D. (26) ve Doğan Can D. (29) yanlarında getirdikleri tabancalar ve pompalı tüfekle ateş etti.

Kavgada yaralanan Hüseyin A, Ayşe A, Kerim Y. ve Akın Ö, sağlık ekiplerince Aydın Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Gözaltına alınan Ali, Batuhan ve Doğan Can D'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Borç meselesinden çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Düzyol

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