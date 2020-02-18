Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı.
Kuşadası açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince farklı saatlerde düzensiz göçmenleri taşıyan 2 lastik bot durduruldu.
Lastik botlardaki, 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu 90 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya çıkarıldı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.