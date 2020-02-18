Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı
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Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmek isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı.

18.02.2020 18:38 | Son Güncelleme: 18.02.2020 18:38
Aydın'da 90 düzensiz göçmen yakalandı

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan 'a geçmek isteyen 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Kuşadası açıklarında devriye faaliyeti yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince farklı saatlerde düzensiz göçmenleri taşıyan 2 lastik bot durduruldu.

Lastik botlardaki, 85 Suriye, 2 Mısır, 2 Afganistan ve 1 Filistin uyruklu 90 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya çıkarıldı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Kaynak: AA
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