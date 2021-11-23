Aydın'da '7 Kibele Belgeseli' seyirci ile buluşacak

AYDIN (İHA) - Türkiye İsrafı Önleme Vakfı tarafından (TİSVA) binlerce mikrogirişimci kadın arasından seçilen 7 kadının başarı hikayesini anlatan 7 Kibele Belgeseli, 24 Kasım Çarşamba günü Aydın'da seyirci karşısına çıkacak.

Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü Doç. Dr. Umut Tuncer ile özel bir işletme sahibi Öral Çelik'in desteği ile 7 Kibele Belgeseli'nin galası 24 Kasım Çarşamba günü Aydın'da İl Kültür Merkezi Dr. Hidayet Sayın Salonu'nda gerçekleştirilecek. Yapımcılığını TİSVA, Aziz Akgül, Begüm Kondakçı, Nurdan Tekeoğlu'nun üstlendiği ve yönetmenliğini Orhan Tekeoğlu'nun yaptığı 7 Kibele Belgeseli'nde mikrogirişimci kadınlardan seçilen Mardin'den Zerge Torun, Aydın'dan Sevilay Köseoğlu, Artvin'den Meryem Alpaslan, Gaziantep'den Seher Toprak, İstanbul'dan Melek Yılmaz, Mersin'den Fatma Kalkan ve Diyarbakır'dan Güler Bal gibi kadınların başarı öyküleri anlatılıyor.

Aydın'dan kasap Sevilay Köseoğlu da belgeselde yer alıyor

Aydın'ın Efeler ilçesinde aldığı mikrokredi ile kasap dükkanı açan Sevilay Köseoğlu'nun başarı hikayesi de belgeselde yer alacak. Hayalindeki baba mesleği olan kasaplığı, aldığı mikrokredi sayesinde gerçeğe dönüştüren Sevilay Köseoğlu, 10 yıldır mahallesinde kasap dükkanı işletiyor. 15 yıl önce mahallesindeki bakkal dükkanını devralarak ticarete atılan Köseoğlu, ardından mahallede kasap olmaması değerlendirerek hayalini gerçekleştirmeye karar verdi. Mikroredi alarak kasaplığa başlayan Köseoğlu'nun müşterileri kadın kasabı elinde satırla görünce önce şaşırarak sonra ise kasaplığa kadın eli değdirdiği için tebrik ediyorlar. Özellikle hemcinsleri tarafından da büyük takdir toplayan kadın kasap, etleri özenle satışa hazırlıyor. Kadının isterse her işi yapabileceğini belirten Köseoğlu, "Yeter ki isteyelim, isteyerek yapılan bir işte başarılamayacak hiç bir şey yok" dedi. - AYDIN

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