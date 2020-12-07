Aydın'da 17 sığınmacı yakalandı
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Aydın'da 17 sığınmacı yakalandı

07.12.2020 11:47 | Son Güncelleme: 07.12.2020 11:50
Aydın'da 17 sığınmacı yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 17 sığınmacı yakalandı.

Aydın'ın Didim ilçesinde yasa dışı yollarla yurt dışına geçmek isteyen 17 sığınmacı yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fener Koyu açıklarında devriye görevini sürdüren Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bir lastik botu durdurdu.

Ekipler, aralarında çocukların da bulunduğu 17 sığınmacıyı yakalayarak kıyıya çıkarttı.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilen yabancı uyruklulara kaymakamlıkça yiyecek ve içecek verildi.

Sığınmacıların, işlemlerinin ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderileceği öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahri Aşık

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