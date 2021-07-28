Aydın'da 16 yaşındaki kız çocuğunun katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 gün önce kaybolan ve dün bir arsada cesedi bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Aydın'ın Didim ilçesinde, 3 gün önce kaybolan ve dün bir arsada cesedi bulunan 16 yaşındaki Yağmur Tayhan'ı bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Yağmur Tayhan'ı öldürdüğü iddiasıyla dün gözaltına alınan N.C'nin (53), emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen zanlı, yoğun güvenlik önlemleri altında Didim Adliyesine getirildi.

Öte yandan Tayhan'ın cenazesinin, bugün öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Olay

Cumhuriyet Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan Yağmur Tayhan, 25 Temmuz'da alışveriş yapmak için evden ayrılmış, kızlarından bir daha haber alamayan ailenin, durumu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bildirmesinin ardından arama çalışmaları başlatılmıştı.

Kız çocuğunun cesedi, 27 Temmuz'da bir arsada bulunmuş, vücudunda çokça bıçak izi tespit edilmişti.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince olayla ilgili özel ekip görevlendirilmiş, şüphelinin, çocuğun babasının dükkanının bitişiğindeki apartmanın üst katında oturan 53 yaşındaki N.C. olduğu belirlenmişti.

Yeni Mahalle'deki bir parkta olduğu saptanan zanlı gözaltına alınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ferdi Uzun