Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Bahara Merhaba konseri düzenledi.

AYDIN (İHA) - Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu Bahara Merhaba konseri düzenledi. Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilen konser Şef Özcan Yılmaz yönetiminde düzenlenirken, konserin yıldızı down sendromlu Tuğçe Akar oldu.

Tüm yörelerden eşsiz eserlerin seslendirildiği konser iki bölümden oluştu. 28 eserin koro ve solo olarak seslendirildiği konserin yıldızı ise +1 farkla Tuğçe Akar oldu. Koronun ortasında yerini alan ve tüm eserleri seslendiren Akar'ın performansı, izleyiciler tarafından da büyük beğeni ile karşılandı.

Vatandaşlar konsere yoğun ilgi gösterdi

Konsere yoğun bir ilgi gösteren salonu dolduran vatandaşlar, türkülerle "Bahara Merhaba" dedi. Aydın yöresinden 'Abalımın Cepkeni' ve 'Oy Mendirez Bulanık Mendirez' Muğla yöresinden 'Deniz Üstü Köpürür' Muş yöresinden 'Mektebin Bacaları' Azerbaycan Halk Müziğinin en güzel örneklerinden biri olan 'Dut Ağacı Boyunca' gibi onlarca türkü hep bir ağızdan söylendi. Konser, Mustafa Kemal Atatürk'e ithafen, 'Sarı Saçlım Mavi Gözlüm' isimli eserle büyük coşku içinde sonlandırıldı. Vatandaşlar etkinliğin düzenlenmesinden ve sanata verilen destekten dolayı Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na teşekkür etti. - AYDIN

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

Aydın Büyükşehir Belediyesi Korosu türküleri '+1 farkla' seslendirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Türk Halk Müziği Korosu, Büyükşehir Belediyesi, Konser, Aydın, Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title