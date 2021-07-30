AYDIN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İTFAİYESİ GÜN BOYU YANGINLARLA MÜCADELE ETTİ

Birçok farkli ilde yasanan orman yanginlari cigerlerimizi de yakti.

Birçok farkli ilde yasanan orman yanginlari cigerlerimizi de yakti. Aydin'da da gün boyunca gelen yangin ihbarlarina yogun gayretleri ile cevap veren Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi, bir günde toplam 57 vakaya müdahale etti.

Gün boyunca 57 vakaya müdahale edildi

Türkiye'nin en hizli 2. itfaiyesi olan Aydin Büyüksehir Belediyesi Itfaiyesi sadece bir günde; Marmaris'teki orman yanginina destek olarak giden ekip ile birlikte 6 orman yangini basta olmak üzere, biogaz enerji santrali yangini, arazi, ev, isyeri, baca, dam yanginlari ve diger hizmetleri ile birlikte toplamda 57 olaya hizli bir sekilde müdahale etti. Büyüksehir Itfaiyesinin hizli ve etkin müdahalesi ile yanginlar yayilmadan kontrol altina alindi.

Baskan Çerçioglu: Büyüksehir Itfaiyesi tüm birimleri ile teyakkuz halindedir

Sosyal medya hesabindan çikan yanginlarla ilgili bir açiklama yapan Aydin Büyüksehir Belediye Baskani Özlem Çerçioglu, "Cigerlerimiz yaniyor... Ülkemizin çesitli bölgelerinde çikan yanginlari büyük bir üzüntü ile takip ediyorum. Yanginlardan etkilenen tüm bölge vatandaslarimiza geçmis olsun dileklerimi iletiyor, herkesi dikkatli olmaya davet ediyorum. " dedi. Aydin'da yasanan yanginlar hakkinda da vatandaslara uyarilarda bulunan Baskan Çerçioglu, çikan yanginlara da dikkat çekerek, "Ekiplerimiz gün boyunca yogun gayret göstererek yanginlara müdahale etti. Büyüksehir Itfaiyesi tüm birimleri ie teyakkuz halindedir. Sadece itfaiye ekiplerimiz degil, is makinelerimiz de en zorlu sartlar için hazir. Vatandaslarimiz özellikle dikkat etmelerine ve herhangi bir yangin aninda öncelikli olarak 112 numarali hattan ihbarda bulunmalarini istiyoruz. " seklinde konustu.

Kaynak: Habermetre