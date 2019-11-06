Aydın Büyükşehir Atatürk'ü anacak

06.11.2019 09:05 | Son Güncelleme: 06.11.2019 09:10

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü için bir haftaya yayılan bir etkinlikler dizisi gerçekleştirecek. Ata'ya saygı duruşu niteliğinde düzenlenecek etkinliklerde onun sevdiği şarkılar, türküler seslendirilecek, çocuklar onu anlatacak.



Atatürk'ün hasretle hatırlanacağı etkinliklerin ilki 7 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00'de gerçekleştirilecek. Aydın Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezleri'nin düzenleyeceği etkinlikte, kültür merkezlerindeki kurslara katılan çocuklar Atatürk'ü anlatacak, onun hatırasına sahip çıkacak. 10 Kasım Pazar günü saat 20'de ise Gazi'nin sevdiği eserlerin de seslendirileceği Türk sanat müziği konseri düzenlenecek. Konserde şef Murat Akyüzlü yönetimindeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği Korosu sahneye çıkacak.



13 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00'de ise Şef Özcan Yılmaz yönetimdeki Aydın Büyükşehir Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu'nun düzenleyeceği konserde Ata'nın en sevdiği türküler seslendirilecek. Tüm Aydınlılara açık olan etkinlikler Şükran Güngör-Yıldız Kenter Kültür Merkezi ve Tiyatro Salonu'nda gerçekleştirilecek.



Tüm Aydınlıları Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve onun eserlerine sahip çıkmak için etkinliklere davet eden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu "Atamızı hasretle ve minnet anıyor, onun aziz hatırasına sahip çıkıyoruz" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA