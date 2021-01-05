Aydın Boysan kimdir, mesleği nedir? Aydın Boysan kaç yaşında, neden vefat etti?
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Aydın Boysan kimdir, mesleği nedir? Aydın Boysan kaç yaşında, neden vefat etti?

05.01.2021 01:14 | Son Güncelleme: 05.01.2021 01:18
Aydın Boysan kimdir, mesleği nedir? Aydın Boysan kaç yaşında, neden vefat etti?

Ünlü mimar ve gazeteci Aydın Boysan, ölümünün 3. yılında saygı, sevgi ve rahmetle anılıyor. Renkli ve eğlenceli kişiliği ile tanınan ünlü gazeteci Aydın Boysan, 3 yıl önce bugün, 5 Ocak 2018 de aramızdan ayrıldı. Peki, Aydın Boysan kimdir, mesleği nedir? Aydın Boysan kaç yaşında, neden vefat etti?

Her zaman renkli ve eğlenceli kişiliği ile tanınan, verdiği röportajlar ve çekildiği fotoğraflar ile yüz güldüren ünlü gazeteci, yazar ve mimar Aydın Boysan, 3 gün önce bugün aramızdan ayrıldı. Ölümünün 3. yılında saygı ve sevgiyle yad edilen Aydın Boysan hakkında hem internette hem de sosyal medyada çok sayıda mesaj, tweet ve anma yazıları paylaşılıyor. Vatandaşlar, Aydın Boysan kimdir? Aydın Boysan mesleği ne? Aydın Boysan kaç yaşında, neden vefat etti? diye araştırıyor. İşte detayları...

AYDIN BOYSAN KİMDİR?

Aydın Boysan 17 Haziran 1921 yılında İstanbul'da Öğretmen Nevreste Hanım ile muhasebeci Esat Boysan'ın çocuğu olarak dünyaya geldi. Türk mimar ve gazeteci Aydın Boysan, 1939 yılında Pertevniyal Lisesi'ni, 1945'te İstanbul Devlet Güzel Sanatlar Akademisi'ni bitirdi. Mesleğini 1999'a kadar ara vermeden sürdürdü. Türkiye Mimarlar Odası'nın kurucuları arasında yer aldı; yönetim kurulu üyesi, ilk genel sekreteri ve İstanbul şube başkanı oldu. 1957-1972 yıllarında İstanbul Teknik Üniversitesi'nde ders verdi. Ulusal ve uluslararası mimarlık yarışmalarında ödüller kazandı. Kendi kitaplarını basmak için Bas Yayınları'nı kurdu (1984-1993). Aralıksız olarak on yıl Hürriyet ve üç yıl Akşam gazetelerinde köşe yazıları yazdı. 5 Ocak 2018'de oyuncu Münir Özkul ile aynı gün öldü.

Cenazesi 2016'da kaybettiği eşi, Suzan Boysan'ın yanında Ortaköy Mezarlığı'na defnedildi. Aydın Boysan'ın Burak Boysan adında bir oğlu vardır. Aydın Boysan 96 yaşında vefat etmiştir.

AYDIN BOYSAN'IN TASARLADIĞI MİMARİ YAPILAR

1945 yılında başladığı mimarlık mesleğine 2000 yılına kadar fiilen devam eden Aydın Boysan, mimar olarak çalıştığı 55 yıl boyunca 1.5 milyon metrekare bina tasarlamıştır. Boysan'ın imzasını attığı bazı projeler şunlardır:

  • Hakkâri Vilâyet Konağı (ilk projesi)
  • Hürriyet Medya Towers, Güneşli, İstanbul
  • Sütlüce'deki Arçelik binası
  • Arçelik Çayırova Fabrikası, İstanbul, 1967
  • Nasaş Alüminyum Tesisleri, Gebze-Kocaeli
  • Turistik Otel Termal, Uludağ-Bursa
  • Eczacıbaşı Binası (Şimdi yıkıldı, yerinde Kanyon Alışveriş Merkezi var).
  • İpekkağıt Karamürsel yapısı
  • Orhangazi Döktaş binası
  • Çorlu Aymar binası
  • Mimar Sinan Üniversitesi Kültür Merkezi
  • Çatalca'daki Nesin Vakfı binaları restorayonu

AYDIN BOYSAN KİTAPLARI

  • Mizah Paldır Güldür
  • Yangın Var
  • Umut Simit
  • Yalan
  • Oldu mu Ya!
  • Fısıltı
  • Dostluk
  • Aldanmak
  • Söylesem Bir Türlü
  • Dünyayı Severek
  • Yollarda
  • Uzaklardan
  • Yıl 2046 Uzay Anıları
  • İstanbul Esintileri
  • Leke Bırakan Gölgeler
  • Yaşama Sevinci
  • Sev ve Yaşa
  • Damlalar
  • Zaman Geçerken
  • Aynalar
  • Yüzler ve Yürekler
  • Felekten Bir Gün
  • İstanbul'un Kuytu Köşeleri
  • Neşeye Şarkı
  • Nereye Gitti İstanbul?
  • Merak Uyanınca
  • Uzun Yaşamanın Sırrı
  • Hayat Tatlı Zehir
  • Ayıp Olmadan
  • Şerefe
  • Binbir Yaşam Sahnesi
  • Yıldızlardan Bile Uzaklarda
  • Bir Ömür yetmiyor
  • Ne Hos Zamanlardi
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