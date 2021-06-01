Aydın BİK Müdürü Gülen, kaza geçirdi
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Aydın BİK Müdürü Gülen, kaza geçirdi

Aydın BİK Müdürü Gülen, kaza geçirdi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Basın İlan Kurumu (BİK) Aydın Şube Müdürü Nuri Gülen, Aydın Muğla karayolu üzerinde trafik kazası geçirdi.

Basın İlan Kurumu (BİK) Aydın Şube Müdürü Nuri Gülen, Aydın Muğla karayolu üzerinde trafik kazası geçirdi.

Kaza, Aydın-Muğla Karayolu Karpuzlu Kavşağı'nda saat 14.30 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre BİK Aydın Şube Müdürü Nuri Gülen'in içinde bulunduğu 45 AAH 080 plakalı araç, Karpuzlu Kavşağı'na geldiği sırada Çine istikametine gitmekte olan 35 TVS 42 plakalı tır ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle savrulan araç içerisinde bulunan Mustafa Yolcu ve BİK Müdürü Nuri Gülen yaralandı. Kazayı gören çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerin ardından yaralıları Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Aydın BİK Müdürü Gülen, kaza geçirdi
Aydın BİK Müdürü Gülen, kaza geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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