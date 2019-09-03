Aydın Baro Başkanı Bozkurt'un acı günü

03.09.2019 20:54

Aydın Baro Başkanı Gökhan Bozkurt'un, tedavi gördüğü hastanede 67 yaşında hayatını kaybeden annesi Hülya Bozkurt son yolculuğuna uğurlandı.

Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesinde vefat eden Hülya Bozkurt için Söke Koca Cami'de cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazının ardından Bozkurt'un naaşı, Granta Mezarlığı'na defnedildi.

Törene, Bozkurt'un yakınları, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kasım Tüten, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ve Belediye Başkanı Levent Tuncel ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA