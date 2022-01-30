Ayder'de kar festivali; poşetle kaydılar, horon oynadılar

Ayder Yaylası'nda kaymakamlık, belediye ve Ayder Turizm Derneği'nce bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Ayder Kar Festivali 2'nci gününde de renkli görüntülere sahne oldu. Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı festivalde poşetlerle kayak keyfi yaşandı. Ellerine poşet alan 7'den 70'e herkes oluşturulan doğal pistlerde kaymaya çalıştı. Karla kaplı festival alanında üşüyenler ise horon oynayarak ısınmaya çalıştı. Yaylada açık alana soba kuran Mustafa Yılmaz "Şu an Ayder'i ısıtıyoruz. Horon oynayarak ısınmaya çalışıyoruz, yetmiyor. Geliyoruz, sobanın başında ısınıyoruz" dedi.

Festival alanına çadır kuran Bilal Yiğit de şunları söyledi: "Festivale her yıl geliyoruz. Bu yıl da erkenden geldik, çadırımızı kurduk. Çayımızı da demledik. Hem Ayder'in hem de festivalin keyfini çıkartıyoruz." Hazırladığı pasta, börekle festivale gelen Fatma Bostan ise "Bu soğukta kayamam. Horon oynar mıyım, bilmiyorum. Şu an için izlemeye geldim. Kekimiz, böreğimiz hazır. Masayı kurduk, çay keyfi yaparak festivalin tadını çıkarıyoruz" ifadelerini kullandı.