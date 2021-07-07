Aydemir: 'Erzurum'un her noktası cana can katar'
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Aydemir: 'Erzurum'un her noktası cana can katar'

Aydemir: 'Erzurum'un her noktası cana can katar'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Karaçoban, Pasinler ve Köprüköy ilçelerini Meclis gündemine taşıdı.

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan AK Parti Grup Yönetim Kurulu üyesi Milletvekili İbrahim Aydemir, Karaçoban, Pasinler ve Köprüköy ilçelerini Meclis gündemine taşıdı. Bu ilçelerin beşeri ve fiziki değerlerine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Erzurum'un her noktası cana can katar. ' dedi.

Aydemir'den Karaçoban Vurgusu

Genel Kuruldaki konuşmasında Karaçoban ilçesinin beşeri ve ekonomik değerlerini paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Ülkemizin her noktası hazine yüklü. Çokreşi (Erenler) Mahallesi Erzurum'un eşsiz ilçesi Karaçoban'da bulunuyor. Üstünde muhteşem bir beşeri kaynak, altında ise envaı türden parasal nimet yatıyor. Yüzlerce hektar alanda altın ve değerli taş sahamız var. Arzumuz o ki salgın öncesi başlatılan çalışmalara yeniden "vira bismillah" denilsin.' kaydını düştü.

Aydemir: 'Pasinler vakıf medeniyetimizin merkezi'

Sunumunda Pasinler ilçesinin Vakıf Medeniyetimiz dairesinde bir ilkin ve tarihi bir dönüm noktasının merkezi olduğunu hatırlatan Milletvekili Aydemir, 'Bir başka beklenti, Pasinler ilçemizde inşa edilen Vakıf Anıtı'nın tamamlanmasıdır. 1048'de "vakıf" kavramını tarihimize nakşeden ismin dadaş olması bizim için iftihar vesilesi. Anıtın tamamlanmasıyla birlikte Vakıflar Haftası kutlamaları inşallah her yıl bu adresten başlayacaktır.' dedi.

Aydemir Avnik Kalesi Tarih Ziynetine Dikkat Çekti

Genel Kuruldaki konuşmasında Karaçoban ve Pasinlerle birlikte Köprüköy ilçesini de gündeme getiren Milletvekili Aydemir, Ülkede Erzurum'un, ilde ise Köprüköy'ün tarih destinasyonu olduğunu belirterek, 'Bir de özel hatırlatma yapalım: Yaşarken yapılacak ilk 100 etkinlik arasına Köprüköy ilçemizdeki Avnik Kalesi ziyaretini koyalım. Bu sayede hem ruhumuz kıvam kazanır hem de Timur'un aziz ruhu şad edilir. ' diye konuştu. - ERZURUM

Aydemir: 'Erzurum'un her noktası cana can katar'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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