Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki
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Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki

15.10.2020 10:38 | Son Güncelleme: 15.10.2020 10:43
Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Milletimizin zihin frekans ışıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok berrak ve ilanihaye yanacak.

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, 'Milletimizin zihin frekans ışıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok berrak ve ilanihaye yanacak. ' dedi.

Anayasa Mahkemesi Üyesi Engin Yıldırım'ın tweeter üzerinden yaptığı 'ışıklar yanıyor' paylaşımına tepki yağıyor. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yıldırım'ın paylaşımına sert tepki vererek, 'Milletimizin zihin frekans ışıkları Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde çok berrak ve ilanihaye yanacak. ' dedi. Paylaşıma sosyal medyada tepki yağarken İçişleri Bakanlığı da "Işıklarımız hiç sönmüyor" mesajı ile skandal paylaşıma gönderme yaptı. - ERZURUM

Aydemir'den Yıldırım'a sert tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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