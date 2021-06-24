Aydemir'den muhalefete Turhan'ın tespitiyle tepki
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Aydemir'den muhalefete Turhan'ın tespitiyle tepki

Aydemir'den muhalefete Turhan'ın tespitiyle tepki
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

AK Parti Milletvekili Aydemir, Mütefekkir Dadaş Mümtaz Turhan'ın bir tespitini paylaşarak, "Halkımız aydın geçinenlerden çok daha bilgili. 20 yılda aldığımız 200 yıllık kalkınma mesafesi halkımızın, milli iradenin verdiği desteğin sonucudur.

AK Parti Milletvekili Aydemir, Mütefekkir Dadaş Mümtaz Turhan'ın bir tespitini paylaşarak, "Halkımız aydın geçinenlerden çok daha bilgili. 20 yılda aldığımız 200 yıllık kalkınma mesafesi halkımızın, milli iradenin verdiği desteğin sonucudur. Halkımıza müteşekkiriz' dedi.

Aydemir Genel Kurul'da Konuştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Genel Kurulu'nda söz alarak Türkiye'de karamsarlık atmosferi oluşturmaya çalışan çevrelere sert tepki gösterdi. Erzurumlu Bilim İnsanı Mütefekkir Mümtaz Turhan'ın, "Türk halkıyla diğer medeni milletler arasında bilgi bakımından bir fark yoktur. Fark, münevverler arasındadır ve geri kalmışlığımızın temel sebebi de budur." ' vurgusunu kaydeden Milletvekili Aydemir, aydın geçinen bazı çevrelerin ideolojik saplantı içinde olduğunu söyledi.

'Aydın demek, düşünen, kayıt düşen demektir'

Milletvekili Aydemir, 'Sahasında mümtaz bir dadaş simamız var, Profesör Doktor Mümtaz Turhan. "Garplılaşmanın Neresindeyiz?" isimli eserinde bir tespit yapıyor ve diyor ki: "Türk halkıyla diğer medeni milletler arasında bilgi bakımından bir fark yoktur. Fark, münevverler arasındadır ve geri kalmışlığımızın temel sebebi de budur." Elhak doğru bir tespit. Bizim bildiğimiz, "aydın" demek, düşünen ve kayıt düşen demektir. Keşke öyle olsa, öyle değil maalesef. İstisnalara saygı duyuyoruz. Ne ki siyasete angaje ve ideolojik saplantıyla yürüyen, sözüm ona aydınların ortak özelliği, zihinlerinin zifiri karanlık olmasıdır. "Öldük, bittik"ten öte bildikleri yoktur. Bu hastalığın tedavisi keşke olsa diyoruz. O vakit AK yönetimlerle yirmi yılda aldığımız iki yüz yıllık mesafeyi çok daha fevkinde artırmış oluruz. ' dedi. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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