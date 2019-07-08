Aydemir'den Erzurum'u Beyatlıca tarif

Milletvekili Aydemir, Beyatlı'nın İstanbul için yazdığı 'Bir Başka Tepeden' şiirini paylaşarak, 'Beyatlı, 'Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer' diyor. Erzurum'un her semtini ziyaretimizde bu derin sevdayı hissediyor ve biz de diyoruz ki, 'Erzurum'un sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel.'dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Yasama çalışmaları Erzurum etabında Mahallebaşı, Gülahmet ve Tahtacılar semtlerinde vatandaşlarla buluştu. Esnafın konuğu olan Milletvekili Aydemir, Erzurum odaklı sohbetlerde, 2023 sürecinde kaydedilecek yeni yatırımlar hakkında bilgi verdi, beklenti ve talepleri tespit etti.

AYDEMİR HATIR SORDU, DUA ALDI

Güzergah üzerinde, vatandaşlarla görüşen Milletvekili Aydemir, hatır sordu, dua aldı. AK Partiye büyük bir teveccüh olduğu, 2002'den bu yana AK Partiye destek ve ilginin artarak devam ettiğine sahada şahit olduklarını belirten Milletvekili Aydemir, 'Gülahmet-Tahtacılar bölgesinde esnaf ve hemşehrilerimizle kucaklaştık. Dualara muhatap olmak ne büyük lütuf, ne büyük nimettir. Nasibdar kılana sınırsız şükür.' değerlendirmesini yaptı.

TAZİYE ZİYARETİ

Erzurum çalışmaları düzeyinde taziye ziyaretlerinde de bulunan Milletvekili Aydemir Çobanoğlu ailesinin acısını paylaştı, taziyelerini sundu. Aydemir, 'Yusuf ve Musa Çobanoğlu kardeşlerimin anneleri, dostlarımız Mehmet ve Salih Koç'un ablalarını rahmete uğurladık. Mekanı cennet olsun; Cenab-ı Hakk'ın sabır nimeti aileyi kuşatsın inşaallah.' niyazında bulundu.

MAHALLEBAŞI RABİA İMANINI TAŞIYANLARIN OTAĞIDIR

Milletvekili Aydemir, Mahallebaşı - Gülahmet semtlerinde vatandaşlarla bir araya geldi. Gençlik ve çocukluk yıllarının geçtiği Mahallebaşı'nın dünü ve bugünüyle özel ve güzide bir tarihe sahip olduğunu söyleyen Milletvekili Aydemir, 'Mahallebaşı bir kardeşlik adresidir. Mahallebaşı Rabia imanını taşıyanların otağıdır.'ifadesini kullandı.

MAHALLEBAŞI NOSTALJİSİ

Mahallebaşı'nın Erzurum için sadece bir semt olmaktan öte, özel bir anlam içerdiği, kentin sosyal ve ekonomik kalkınma sürecine hayati ölçüde katkı sunan değerler barındırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen kentsel dönüşüm projesiyle semtin tarihi imajıyla güncelin buluştuğu, değerlerin gün yüzüne çıkarıldığı bir görünüme kavuşacağını söyledi.

AK BELEDİYECİLİK MODELİ

Üç semtin sokaklarında gerçekleştirdiği gezide, hafta sonunu geçiren Erzurumlularla söyleşen Milletvekili Aydemir, AK Belediyecilik modeliyle, Erzurum'un tarihi dokusu üzerinde yeni bir yükseliş kaydettiğini belirten Milletvekili Aydemir, halkın Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen tarafından gerçekleştirilen dönüşümü takdirle karşıladığını bildirdi.

'SADE BİR SEMTİNİ SEVMEK BİLE BİR ÖMRE DEĞER'

Milletvekili Aydemir, Erzurum'un her mahalle ve sokağının bir öyküsü olduğu, semtlerin il tarih ve dokusuna ait muhterem ve müstesna izler taşıdığını belirterek, Yahya Kemal Beyatlı'nın İstanbul için yazdığı 'Bir Başka Tepeden' şiirini paylaşarak, 'Merhum Beyatlı, bir şehir sevdasını anlatırken; 'Görmedim gezmediğim, sevmediğim hiçbir yer/ Ömrüm oldukça, gönül tahtıma keyfince kurul/ Sade bir semtini sevmek bile bir ömre değer' diyor. Erzurum'un her semtini ziyaretimizde bu derin sevdayı hissediyor ve biz de diyoruz ki, 'Erzurum'un sade bir semtini sevmek bile bir ömre bedel. Erzurum'a sevdalı olmak ne büyük rütbe.'dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA