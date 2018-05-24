Aydemir Akbaş'tan Şok Sözler: Herkes Setlerde Uyuşturucu Kullanıyor
Oyuncu Asuman Dabak'ın ardından usta oyuncu Aydemir Akbaş da setlerde içilen uyuşturucu madde kullanımına hakkında "Herkes setlerde uyuşturucu kullanıyor. Bunlara sopa sopa" diyerek tepki gösterdi.
Nişantaşı'nda objektiflere takılan oyuncu Aydemir Akbaş, son zamanlarda medyada çıkan setlerde uyuşturucu kullanımını hakkında açıklama yaptı.
"HERKESİN UYUŞTURUCU KULLANDIĞI SETLER ÖZLENİR Mİ?"
Muhabirlerin "Setleri özlediniz mi?" sorusuna sert bir dille cevap veren Akbaş, Herkesin uyuşturucu kullandığı setler özlenir mi? Setlerde içiyorlar. Bunlara sopa sopa! 5 yıl tıkıyorsun içeri bak nasıl düzeliyorlar. Ben daha esrardan bir nefes çekmiş adam değilim. Kanserden sonra sigarayı da bıraktım." dedi.
"ALKOL VE UYUŞTURUCU MADDE DÜNYASI KURULMUŞ"
Oyuncu Asuman Dabak geçen ay katıldığı 'Bağımlılık' panelinde Aydemir Akbaş'a benzer açıklamalar yapmıştı. Dabak, "Türk sinemasında alkol ve uyuşturucu madde üzerine bir dünya kurulmuş durumda. Set ortamlarında o kadar çok uyuşturucu madde kullanılıyor ki inanılmaz. 'Ne olacak canım, herkes kullanıyor' mantığı hakim" demişti.
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genclerde ekrandakıler bır halt sanıyor özenıyor,Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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REKLAMLAR BİTSİN HARF VERMEYE DEVAM EDECEĞİZ.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Aydemir Akbaş can arkadaşın kadim dostun İbrahim Tatlıses'' le otellerde birlikte takılıyordunuz unuttun mu? Dündar Kılıç Baba filan. . . yak gelsin döndür gelsin hesabı. . .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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alkol içmek çok masum sanki. milli içecek yaptılar rakı denilen zıkkımı bu ülkede beyinler uyuşunca kafa güzel oluyormuş. biz bu ülkede içki ve sıgara reklamları gördük. bu ülke eroin dahi üreten fabrika kurmuş. bugünmüze şükür diyelim.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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alkol uyuşturucuların en büyüğü ve en tehlikelisidir alkol içip yanındakini öldüren alkol içip karısını döven alkol içip intahar eden ne ararsan alkol yüzünden ama her yerde yasal hatta medeniyetin kutsal içeçeği. sigaraya geldikmi varmı ondan daha bağımlılık yapanı. ama esrar öylemi iki duman al can düşmanınla kanka olursun. düşündürür dinlendirir avrupada amerikada serbest ama bizde hala yasakCevap Yaz 1 11 Yayından Kaldır