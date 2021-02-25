Aydan Taş kimdir? Aydan Taş hayatı ve biyografisi! Aydan Taş kaç yaşında, nereli? Aydan Taş Instagram hesabı ne?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Didem Soydan, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Aydan Taş hakkında merak edilenler. Aydan Taş hayatı ve biyografisi. Aydan Taş kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Aydan Taş merak konusu oldu. İşte Aydan Taş hakkında merak edilen Aydan Taş kimdir, Aydan Taş hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

AYDAN TAŞ KİMDİR?

Doğum tarihi: 1982

Kaç yaşında: 39 yaşında

Nereli: Hatay

Boy: 1,68 m

Eskişehir Anadolu Üniversitesi İktisat ve Karadeniz Teknik Üniversitesi mezunudur. Üniversite yıllarında okul tiyatrolarında oynayarak amatör olarak eğitim almıştır. Eski Çarıklar ve Pişti adlı oyunları yanı sıra Organize İşler, Bebeğim, Bir Demet Tiyatro ve Sınıf adlı filmlerde rol alarak oyunculuk tecrübesini artırmıştır. 2005'ten beri BKM Mutfak'ta oynamaktadır.

Sinema

• Hadi İnşallah (2014 - Kızıl)

• Çok Filim Hareketler Bunlar (2009)

• Neşeli Hayat (2009)

• Organize İşler (2005)

TV Dizisi

• Hercai (2019)

• Hayat Şarkısı (2016 - Nilay)

• Tatlı Küçük Yalancılar (2015 - Deli Kadın)

• Karadayı (2014 - Aysel)

• Yalan Dünya (2013 - Konuk)

• Krem (2012-2013/ Fadik)

• Aşağı Yukarı Yemişliler (2011 - Aysun)

• Çok Güzel Hareketler Bunlar (2008-2011)

• Sınıf (2008)

• Bebeğim (2006)

• Bir Demet Tiyatro (1995)

Tiyatro

• Eski Çarıklar

• Pişti

• Sizinkiler Dünya Kaç Bucak (çocuk oyunu)

AYDAN TAŞ INSTAGRAM HESABI NE?

Aytdan Taş " aydantas" hesabından paylaşımlar yapıyor. Bazı paylaşımları: