Aydan Şener'in kızı kim? Ecem Akbin kimdir? Ecem Akbin kaç yaşında, nereli? Ecem Akbin biyografisi!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Peki, Aydan Şener'in kızı kim? Ecem Akbin kimdir? Ecem Akbin kaç yaşında, nereli? Ecem Akbin mesleği nedir? Ecem Akbin hayatı ve biyografisi nedir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Peki, Aydan Şener'in kızı kim? Ecem Akbin kimdir? Ecem Akbin kaç yaşında, nereli? Ecem Akbin mesleği nedir? Ecem Akbin hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

AYDAN ŞENER'İN KIZI ECEM AKBİN KİMDİR?

Eski futbolcu Ayhan Akbin ve oyuncu Aydan Şener'in kızı Ecem Akbin 1989 senesinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ecem Akbin Akademi 35buçuk'ta Oyunculuk eğitimi alan ve Star Tv ekranlarında yayınlanan Medcezir dizisinde Tuğçe karakteri ile kamera karşısına geçmiştir. Ecem Akbin oyunculuk eğitimini babasından gizleyerek devam ettirmiş ve annesi gibi oyunculuğu seçmiştir. 1.75 boyundadır.

AYDAN ŞENER KİMDİR?

Aydan Şener, 1 Mart 1963 yılında Kilis'te doğmuştur. Bir yaşındayken ailesi ile birlikte Bursa'ya yerleşti. Ortaokul ve lise eğitimini Bursa'da Bursa Lisesinde tamamladı. 1981 yılında Türkiye güzeli seçildi. Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil etti. Kısa bir süre mankenlik yaptıktan sonra, 1983 yılında "Küçük Ağa" televizyon dizisi ile birlikte oyunculuk yaşamına başladı.

1986 yılında Kenan Kalav ile rol aldığı Çalıkuşu dizisi ile geniş çaplı bir üne kavuştu. Daha sonraki yıllarda tiyatro oyunculuğuna da başladı. 1988 yılında Ecem adında bir kız çocuğu dünyaya getirdi. 1991'de eşi Ayhan Akbin'den ayrıldı. Aydan Şener, Suzan Avcı'nın yeğenidir.