Ayda Gezgin kimdir? Ayla bebek kurtuldu mu? Ayda Gezgin kaç yaşında, durumu nasıl?
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Ayda Gezgin kimdir? Ayla bebek kurtuldu mu? Ayda Gezgin kaç yaşında, durumu nasıl?

03.11.2020 13:40 | Son Güncelleme: 03.11.2020 13:44
Ayda Gezgin kimdir? Ayla bebek kurtuldu mu? Ayda Gezgin kaç yaşında, durumu nasıl?

Ayda Gezgin adındaki bebek, 30 Ekim İzmir Seferihisar'da meydana gelen deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı göçüğünde kaldı. Depremden 91 saat sonra ekiplerin ulaştığı Ayla bebeğin sağlık durumu nasıl? İşte, ayrıntılar...

İzmir depreminde enkaz altında kalan Ayda bebek, ''Mucize bebek'' olarak anılmaya başladı. 91 saatin ardından göçük altından çıkarılan Ayda Gezgin'in annesi Fidan Gezgin ise kurtarılamadı. Ayla Gezin kimdir, kaç yaşında? Ayda bebek nasıl?

AYDA GEZGİN KİMDİR?

İzmir'de 6,6 büyüklüğünde gerçekleşen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası Rıza Bey Apartmanı'nın enkazında kalan Ayda bebek 3 buçuk yaşındadır. Bir de ağabeyi olduğu bilinen bebeğin, annesi Fidan Gezgin de enkaz altında kalanlardandı. Ancak anne Gezgin'in depremin dördüncü gününde cansız bedenine ulaşıldı. Diğer yandan babasının da Ayda Gezgin'in yanında olduğu biliniyor. Ayda bebek ise bulaşık makinasının yanında bulunması nedeniyle enkazdan sağ kurtularak mucizenin adı oldu.

Bebeğin ilk istediği ise ayran ve köfte oldu. Konu hakkında İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, "Ayda Gezgin canlı olarak kurtarıldı" dedi.

AYDA GEZGİN'İN DURUMU NASIL?

Rıza Bey Apartmanı enkazında çalışmalarda bulunan ekip, bir çocuk sesi işiterek sesin geldiği bölgeye yoğunlaştı. Göçük altından çıkarılan 3 buçuk yaşındaki Ayda, Ege Üniversitesi Yoğun Bakım servisinde tedavi altına alındı. sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Hastane yetkililerinin bilgilendirmesine göre, minik kızın bilincinin açık olduğunu, kırık ve çiziğin olmadığı öğrenildi. Tomografisi temiz çıkan Ayda'nın iç kanama tehlikesinin de olmadığı bildirildi.

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